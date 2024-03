BARONE, Monza, Udinese e Hellas uniti nel cordoglio

Anche il Monza, l'Udinese e l'Hellas Verona si sono uniti al cordoglio per la terribile scomparsa di Joe Barone. Il club brianzolo, e in particolare Adriano Galliani, si è detto particolarmente addolorato per la morte del d.g. viola.

Stesso messaggio anche da parte dell'Udinese e della famiglia Pozzo, vicina alla Fiorentina e alla famiglia Barone in questo terribile giorno:

Udinese Calcio and the Pozzo family are saddened to learn of the passing of Joe Barone, an incredible general manager and a wonderful person.

The club extends its deepest condolences to the Barone family and everyone associated with Fiorentina during this time of great sorrow. pic.twitter.com/MRG8pVDHOg