BARONE, La nota dell'Ascoli: "Abbracciamo Giuseppe"

L'Ascoli Calcio, società che attualmente milita in Serie B e che in passato è stata anche la squadra di uno dei figli di Joe Barone, Giuseppe, ha diramato un comunicato per salutare il direttore generale viola dopo la sua prematura scomparsa avvenuta nella giornata di oggi: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. esprime profondo e sincero cordoglio alla Famiglia Barone e all’ACF Fiorentina per la prematura scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. In questo tragico momento, il Club bianconero si stringe in un abbraccio ideale al figlio Giuseppe Alessandro, ex calciatore dell’Ascoli.

Se ne va un dirigente di spicco del mondo del calcio la cui scomparsa lascia un dolore e un vuoto incolmabili nei famigliari, in tutti gli sportivi e in coloro che lo hanno conosciuto".