BARONE, Il saluto del Consolato americano a Firenze

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per Joe Barone, anche il consolato statunitense di Firenze ha voluto mandare un saluto al dirigente viola. In particolare il messaggio, veicolato attraverso la pagina social del consolato, porta la firma della Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze Daniela Ballard. Queste le sue parole: "Sono molto rattristata dalla notizia della scomparsa del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone. So bene quanto sia stato apprezzato qui a Firenze e non solo, per la sua autenticità, entusiasmo, professionalità e dedizione. Ha fatto tanto per la Fiorentina, per la città di Firenze e, più in generale, ha contribuito a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti. Ha lasciato un segno nella storia della Fiorentina e della città di Firenze. A nome mio e del Consolato americano a Firenze, porgo le mie più sentite condoglianze a familiari e amici".

Di seguito il post ufficiale sulla pagina Facebook del Consolato USA di Firenze: