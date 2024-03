BARONE, I figli ringraziano la Fiorentina e il popolo viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con un post congiunto sui propri profili Instagram, i figli di Joe Barone Pietro, Gabriella, Giuseppe e Salvatore hanno voluto ringraziare la Fiorentina e tutto il popolo viola, come amava dire loro padre. La famiglia del dirigente viola ha ringraziato tutti per il supporto nel momento di dolore. I figli di Barone hanno chiesto poi che la Fiorentina onori al meglio loro padre questa sera, nella sfida contro il MIlan, e in ogni occasione futura. L'augurio è quello che chiunque lavori in Fiorentina possa avere lo stesso entusiasmo e la stessa passione del Direttore Generale viola. Di seguito il post Instagram ufficiale: