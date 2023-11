BARONE, Ecco come abbiamo scelto Italiano. Noi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone durante lo speciale di Dazn "VioLaLand" ha parlato così del Viola Park: "Firenze è una delle città più belle del mondo. Rappresentare una città come Firenze ci dà tanta responsabilità, tutta questa storia trasmette tanta emozione. Ormai sono diventato come i fiorentini, sono pronto per le battute e le battaglie. Anche Rocco vive di questo, di tanta passione".

Sul Viola Park: "E' un'emozione particolare perché l'abbiamo visto nascere da zero. Questo è il futuro della Fiorentina".

Come siete arrivati a scegliere Italiano? "Vincenzo faceva parte di una lista di allenatori che noi seguivamo. Io lo seguivo già quando allenava il Trapani, lo vedi in una gara famosa come Trapani-Catania, perché stavo seguendo un giocatore argentino del Catania. Poi a Spezia lo abbiamo continuato a seguire. Con Pradè lo abbiamo incontrato e fu tutto molto veloce. Siamo super contenti che lui sia il nostro allenatore. Anche lui è innamorato del Viola Park, ha tantissimi campi a disposizione. La struttura medica è di altissimo livello, è tutto un altro modo di lavorare. Anche lui si può spostare a piedi a vedere la Primavere o le giovanili".