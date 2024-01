BARONE, Da Riyad: “Peccato l'assenza dei tifosi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato, da Riyad, ai microfoni di Radio Tv Serie A. Queste le sue parole in vista della sfida di domani contro il Napoli in Supercoppa Italiana: "Siamo stracontenti di essere qui".

La Fiorentina come sta in vista dell'esordio?

"E' la prima volta che abbiamo le 4 squadre in questo torneo, è molto positivo perché dà l'opportunità anche ad altre squadre di giocarsi un trofeo. Siamo felici di giocare con i campioni d'Italia, è una competizione importante. Peccato che non ci saranno i tifosi, ci mancheranno, ma stiamo portando avanti un lavoro anche per sviluppare il nostro brand nel mondo".

Ha sentito il presidente Commisso alla vigilia di un evento così importante?

"Siamo in contatto continuo, ci manca e vorremmo fosse stato qua. Ma ci vedremo nelle prossime settimane".