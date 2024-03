BARONE, Anche Pradè al S. Raffaele. Attesa moglie dg

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

In apertura di Novantesimo Minuto, in onda su Rai 2, sono arrivati altri dettagli in merito al malore accusato da Joe Barone. Come riferisce l'emittente, il dg viola - dopo aver patito il suddetto malore in albergo a Bergamo con la squadra - è stato soccorso velocemente, ma si è capito da subito che la situazione appariva molto grave. Con un'ambulanza attrezzata il direttore generale è stato trasportato prontamente al San Raffaele di Milano, dove si trova attualmente in rianimazione.

Capitanati dal tecnico Vincenzo Italiano, sono arrivati alcuni elementi della Fiorentina tra cui Milenkovic, Mandragora e il capitano Biraghi. Anche il ds Daniele Pradè si trova in ospedale visibilmente sconvolto dall'accaduto, dove è atteso l'arrivo di Camilla (moglie di Barone), mentre i suoi figli sono stati già avvisati e domani arriveranno a Milano dall'America.