BARELLA, Che mediana la nostra. E con Castro...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MINACCE? ECCO DI COSA PARLA COMMISSO Rocco Commisso durante l'intervista ha parlato di offese e minacce che sarebbero arrivate alla Fiorentina e ai suoi dipendenti, soprattutto negli ultimi due mesi. Finito il campionato infatti tra attesa per il calciomercato, la vicenda Gattuso e il caso Antognoni sui... Rocco Commisso durante l'intervista ha parlato di offese e minacce che sarebbero arrivate alla Fiorentina e ai suoi dipendenti, soprattutto negli ultimi due mesi. Finito il campionato infatti tra attesa per il calciomercato, la vicenda Gattuso e il caso Antognoni sui... NOTIZIE DI FV ANDRISSI A FV, FIORENTINA PASSO IN AVANTI PER ITALIANO Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex ds dello Spezia Gianluca Andrissi ha parlato così: “Non ho lavorato con Italiano ma lo conosco. Sinceramente credo che come allenatore sia molto simile a Gattuso: tutti e due hanno una forte personalità che... Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex ds dello Spezia Gianluca Andrissi ha parlato così: “Non ho lavorato con Italiano ma lo conosco. Sinceramente credo che come allenatore sia molto simile a Gattuso: tutti e due hanno una forte personalità che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi