BARCELLONA, Xavi annuncia l'addio a fine stagione

Dopo Jurgen Klopp, anche Xavi annuncia il suo addio a fine stagione. L'allenatore del Barcellona ha annunciato in conferenza stampa al termine della sfida persa dai blaugrana 5-3 contro il Villareal la sua decisione di lasciare il club catalano. Queste le sue parole: "Prima che mi facciate le domande, voglio annunciare che dal 30 giugno non continuerò ad allenare il Barça. Ne abbiamo parlato con Laporta, come tifoso del Barcellona penso che la società abbia bisogno di un cambio. Pensando alla società e ai giocatori penso che si libereranno e saranno più tranquilli. Pensando da uomo di club penso che la cosa migliore sia lasciare il 30 giugno. Darò il massimo in questi quattro mesi, credo che potremo fare una buona stagione. Penso che questa decisione possa tranquillizzare la situazione generale.

Mi sento il più responsabile, penso che le cose abbiano funzionato molto bene, è stato fatto un ottimo lavoro, ma credo che il la mia avventura qui debba terminare il 30 giugno. Sono giorni che ho preso la decisione e in qualche modo mi sono liberato anche io. Non voglio essere un ostacolo per il club. Voglio essere sempre una soluzione, non voglio mai essere un problema. Ero una soluzione due anni e tre mesi fa ma non ora. Pensando con il cuore e pensando al club, per il quale voglio il meglio, la cosa migliore è che me ne vada a fine stagione. Ringrazio il presidente per la fiducia, è fantastico".