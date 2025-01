BARCELLONA, Via libera provvisorio per tesseramento Dani Olmo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Colpo di scena al Barcellona per la vicenda riguardante i due arrivi estivi Dani Olmo e Pau Victor. Il club catalano si era rivolto al Consiglio Superiore dello Sport (Cds) con un ricorso d'urgenza per poter inserire nuovamente i due calciatori nelle liste di tesseramento di Liga e Federcalcio spagnola in attesa di una risoluzione definitiva dei ricorsi. Con un comunicato, il Csd ha dato il via libera, concedendo la misura cautelare d'urgenza che sospende i provvedimenti contro il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor che quindi tornano già a disposizione di Hansi Flick "a partire da giovedì (quindi domani ndr)". In una nota, il Consiglio Superiore ha confermato al Barcellona e ai giocatori che la misura cautelare è favorevole in quanto, in attesa del verdetto finale sui ricorsi, la sospensione avrebbe arrecato un grave danno sia al club che ai giocatori: "Il Csd ritiene che la mancata adozione di questa misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo alla società e, soprattutto, ai calciatori - è scritto nel comunicato, riferito dal 'Mundo Deportiuvo' -.

Ciò potrebbe ledere anche gli interessi della squadra spagnola, così come del resto delle competizioni calcistiche nazionali, compresa la Liga stessa". Il provvedimento, va comunque precisato, è di natura provvisoria e sospende gli atti di Liga e federcalcio dello scorso 4 gennaio "in attesa che si risolva definitivamente il ricorso in atto". In ogni caso, Dani Olmo, almeno per ora, non è più sul mercato. (ANSA).