BARCELLONA, Preso Gundogan: c'è la firma, affare fatto

Ilkay Gündogan andrà al Barcellona. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano l'affare è fatto e ci sono già state le firme: da parte del club è arrivata l'approvazione definitiva per registrarlo come nuovo acquisto, c'è anche il via libera del giocatore. In ottica Fiorentina adesso bisognerà vedere se i blaugrana faranno ugualmente un tentativo per Amrabat oppure no.

