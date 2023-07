BARCELLONA, Oggi visite mediche per Oriol Romeu

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, Oriol Romeu è ad un passo dal Barcellona. Il centrocampista non si è allenato con il Girona in questi giorni ed è atteso oggi nella città catalana per sottoporsi alle visite mediche. Firmerà un contratto per le prossime due stagioni ma l'ufficialità arriverà solo domani, per non sovrapporla con la cerimonia di presentazione di Ilkay Gundogan. L'acquisto del centrocampista spagnolo potrebbe precludere l'arrivo di Sofyan Amrabat in blaugrana.