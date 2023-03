BARÇA, Fisco spagnolo lo denuncia per frode sportiva

Il "Caso Negreira" si fa sempre più spinoso in casa Barcellona. Il Fisco spagnolo, come riporta il quotidiano Sport, ha infatti denunciato il club catalano, che nel mercato di gennaio (e non solo) ha provato a strappare Sofyan Amrabat alla Fiorentina, per i pagamenti all'ex arbitro Enriquez Negreira, segnalando il Barça come responsabile di un delitto continuativo di corruzione per frode sportiva, oltre al reato di amministrazione sleale e falso in bilancio. Nella denuncia, insieme all'ex presidente Josep Bartomeu, figurano anche i nomi dell'altro ex presidente Sandro Rosell e dei dirigenti Oscar Grau e Albert Soler.