BARAK, Oggi contro Malta. Poi all'Europeo contro Montella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà Antonin Barak il primo viola a scendere in campo con la maglia della nazionale. Il trequartista sarà impegnato questo pomeriggio alle 17:30 alla Untersberg Arena, in un'amichevole della sua Repubblica Ceca contro Malta. Ricordiamo che la nazionale di Barak andrà a giocare l'imminente Europeo in Germania, in un girone che coinvolgerà anche Portogallo, Georgia e Turchia dell'ex viola Vincenzo Montella.