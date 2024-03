BARAK, L'esultanza sui social: "Mai arrendersi!"

FirenzeViola.it

"Never back down! Believe in yourself! Let’s go Viola". Parola di Antonin Barak, che sul proprio profilo Instagram ha commentato così la notte di Budapest. Autore del gol del definitivo 4-3 contro il Maccabi Haifa, il centrocampista viola ha sottolineato la necessità di crederci fino all'ultimo minuto: "Non mollare mai, sempre credere in sé stessi", proprio quello che ha fatto Barak, decisivo al 95'.