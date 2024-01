BARAK, In Arabia atteso incontro tra Viola e Napoli

FirenzeViola.it

Come riportato da Sportitalia la pista che porta Antonin Barak al Napoli si fa sempre più calda. La Fiorentina e il club partenopeo avranno un incontro in Arabia nei prossimi giorni per arrivare a un’intesa definitiva, magari con una formula che preveda un prestito con diritto di riscatto che può diventare in obbligo a determinate condizioni.