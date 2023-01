BARAK, Felici per la vittoria. C. Italia nostro obiettivo

Ai microfoni di Italia1, al termine della partita vinta per 1-0 contro la Sampdoria, ha parlato Antonin Barak, autore del gol vittoria. Queste le sue parole: "Creiamo spesso, sul gol in area c’era un po’ confusione, appena ho visto il pallone rimbalzare ho tirato subito in porta. Il mister vive a pieno la partita, siamo veramente contenti di aver passato il turno".

Questa squadra può arrivare fino in fondo alla competizione?

"Vediamo, è un nostro obiettivo. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, sia in Coppa Italia, che in Europa e in campionato”.