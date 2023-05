BARAK, Ex della sfida: esordio in A con l'Udinese

FirenzeViola.it

© foto di ACF Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barák, ex della sfida tra i viola e l'Udinese, ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia bianconera contro la SPAL il 27 agosto 2017: il ceco ha collezionato in campionato 50 presenze in bianconero, segnando sette gol, tra cui il primo in assoluto nel massimo campionato (25 ottobre 2017 vs Sassuolo).