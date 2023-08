BALZARETTI, Samardzic? Speculazioni, siamo contenti

FirenzeViola.it

Il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese Federico Balzaretti ha parlato all'agenzia ANSA del momento che sta attraversando Lazar Samardzic dopo la trattativa con l'Inter che si è interrotta al momento delle firme: "L'Udinese è una società in salute, non ha bisogno di vendere i giocatori e lo fa solo ed esclusivamente se ci sono le condizioni, sia economiche, sia tecniche, così com'era avvenuto con Samardzic nella trattativa con l'Inter. Tutte le voci che lo vedono accostato ad altre squadre sono unicamente delle speculazioni che non abbiamo assolutamente preso in considerazione".

Poi ha aggiunto: "Siamo contenti di farlo crescere qui, perché ha ampi margini di miglioramento: e anche lui è molto felice di rimanere. Ripeto: stiamo parlando di un talento assoluto per prelevare il quale servono condizioni economiche e tecniche adeguate. Senza questi presupposti, proseguiremo assieme".