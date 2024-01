BALZARETTI, In difesa niente altre operazioni imminenti

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - UDINE, 11 GEN - "Al momento Lautaro Giannetti è l'acquisto per la difesa: non abbiamo altre operazioni imminenti, l'idea è di confermare la difesa che abbiamo, lui sarà l'innesto, sappiamo che il mercato è sempre in divenire, ma non c'è nulla di imminente". Lo ha detto Federico Balzaretti, a margine della presentazione del difensore argentino, appena svincolato dal Velez, anche in risposta alle voci relative alla possibile cessione di Perez. Il dirigente è intervenuto anche su Lazar Samardzic: "Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull'Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi, parallelamente, c'è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perché ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma anche qui non c'è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento. I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione, ma di imminente non c'è nulla.

Esce di Lazar perché è uomo desiderato ma abbiamo tanti ragazzi forti, pronti. Per fare in modo che, qualsiasi sia l'evenienza, siamo pronti". Quanto alla formazione di domenica a Firenze, si va verso la prima convocazione di Brenner che, assieme al recupero di Zemura e alla recente ripresa di Davis, forniscono a Cioffi alcune interessanti alternative alla formazione proposta con Bologna e Lazio. (ANSA).