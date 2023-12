FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

"De Laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice-Osimhen qualche gol glielo faccio ancora". Lo ha detto Mario Balotelli in diretta a TvPlay. Il classe 1990 milita in Turchia all'Adana Demirspor, ma al momento è fermo per infortunio, anche se non ha mai nascosto la sua volontà di giocare con la maglia dei partenopei.