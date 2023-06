BALOTELLI, Rissa col ds del Sion travestito da Pikachu

FirenzeViola.it

Ennesimo episodio poco edificante nella carriera di Mario Balotelli: stando a Blick, qualche mese fa l'attaccante italiano e il direttore sportivo del Sion Barthélémy Constantin hanno deciso di andare a una festa vestiti da 'Pikachu' della serie Pokémon e da un personaggio della serie 'La Casa de Papel'. L'ex Inter, Milan, Brescia e Monza è stato oggetto delle solite richieste di selfie ma ad un certo punto non avrebbe gradito i modi del suo ammiratore, al punto da scatenare una rissa che ha coinvolto proprio Constantin, che avrebbe ricevuto un pugno in faccia dallo stello Balotelli.

Pochi giorni dopo, Christian Constantin, presidente del club, a Blick ha chiarito la propria posizione sull'accaduto: "Questo ragazzo crede che le regole che governano un gruppo siano fatte per gli altri e non per lui. Se gli agenti sono interessati a piazzarlo in un Paese che non apprezza i soldi tanto quanto noi, forse presto giocherà di nuovo. O forse no. E forse è meglio così".