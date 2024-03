BALOTELLI, Esplode petardo negli spogliatoi, video virale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Mario Balotelli torna a far parlare di sé per una bravata negli spogliatoi. Il giocatore, ora in forza ai turchi dell'Adana Demirspor, è stato immortalato in un video diventato virale tra gli appassionati di sport. Il giocatore italiano accende un petardo e lo fa esplodere negli spogliatoi.

"Non cambia mai", scrivono alcuni utenti in modo scherzoso facendo riferimento ad un episodio di 13 anni fa: all'epoca l'ex attaccante della nazionale giocava per il Manchester City e fece scoppiare un petardo in casa innescando un piccolo incendio. I tabloid inglesi rilanciarono la notizia e Balotelli oltre a scusarsi divenne testimoniale di una campagna rivolta ai bambini sui pericoli legati ai fuochi d'artificio. (ANSA).