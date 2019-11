BALOTELLI, Cons. Verona: "Montatura su razzismo"

(ANSA) - VENEZIA, 6 NOV - "Ho l'impressione che siamo di fronte ad una montatura": così il consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga, a Il Morning Show di Radio Cafè, il programma radio che lunedì ha sollevato il caso Balotelli "non compiutamente italiano" secondo il noto ultras del Verona Luca Castellini, poi "daspato" fino al 2030 dalla stessa società scaligera. "Il video è un video fermo, ci sono due persone che fanno buuu e una che insulta Balotelli. E a quel punto Balotelli calcia il pallone in curva. Credo si possa parlare di montatura". Bacciga è il primo firmatario di una mozione per difendere Verona dalle accuse di razzismo. La mozione è firmata da altri 3 consiglieri della Lega: Alberto Zelger, Paolo Rossi e Anna Grassi. "Tutto avviene in una parte abbastanza alta dello stadio -spiega- io non capisco come mai una persona si metta a riprendere Balotelli in un'azione completamente morta. Fatalità se guardate la ripresa è molto ferma e non si vede nessuno in faccia. Io sto solo dicendo quello che è successo".