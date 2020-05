BALOTELLI, A Chiellini: "Non dici le cose in faccia"

(ANSA) - BRESCIA, 09 MAG - "Io almeno ho sincerità e coraggio di dire le cose in faccia.Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo comportandoti da vero uomo ma non l'hai fatto.. Strano capitano, se questo vuol dire essere un campione preferisco non esserlo e io ho alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto". Questa,via Istagram la risposta di Mario Balotelli a Giorgio Chiellini che lo ha attaccato nella sua autobiografia scrivendo: "Mario è una persona negativa, in Confederations nel 2013 non ci diede per niente una mano, era da prenderlo a sberle, tutti dicevano che era tra i primi 5 al mondo, per me non era neanche tra i primi 10 o 20". (ANSA).