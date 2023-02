BALLOTTA, Sirigu è sempre un titolare. Vicario...

L'ex difensore della Lazio Marco Ballotta ha parlato così dei portieri viola: "Per me Sirigu, anche se a Firenze fa il secondo, è sempre un titolare. Avrà voglia di giocare e ha fatto bene a cambiare aria. La Fiorentina forse avrebbe dovuto prendere Vicario, però ora è ovvio pensare che la società viola abbia fatto una scelta sbagliata visto il rendimento del portiere dell'Empoli. Terracciano ha meritato di essere il titolare di questa Fiorentina. Secondo me si sta esagerando anche un po' con questa cosa della costruzione dal basso, il portiere deve pensare soprattutto a parare".