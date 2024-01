BALDANZI, Sul talento azzurro adesso c'è la Roma

NOTIZIE DI FV BREKALO, L'ESTERNO CROATO È ANCORA A FIRENZE Ultime ore per Josip Brekalo a Firenze, ma l'esterno intanto, secondo quanto appreso da Firenzeviola, è ancora al Viola Park. Il giocatore aspetta la definizione dell'affare ed è pronto a partire al più presto per iniziare l'avventura nella... Ultime ore per Josip Brekalo a Firenze, ma l'esterno intanto, secondo quanto appreso da Firenzeviola, è ancora al Viola Park. Il giocatore aspetta la definizione dell'affare ed è pronto a partire al più presto per iniziare l'avventura nella... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi