BALDANZI, Si scalda per Brighton-Roma, Dybala-panchina

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Paulo Dybala partirà con il resto della squadra alla volta di Brighton. Dopo il lavoro di scarico di ieri alla ripresa degli allenamenti, oggi l'attaccante ha svolto la seduta con il resto del gruppo e sarà a disposizione per la gara di ritorno dell'Europa League. De Rossi sta comunque pensando di gestirlo in vista poi della gara con il Sassuolo prima della sosta per le nazionali, con Baldanzi che potrebbe dunque partire titolare al suo posto in Inghilterra. Da valutare domani, invece, le condizioni di Smalling e Renato Sanches, i due oggi non si sono allenati con la squadra. Intanto ai media inglesi ha parlato l'ex general manager della Roma, Thiago Pinto. "Lavorare con Mourinho è impegnativo - ha detto l'ex gm - Ed è esigente perché ha vinto tanto e ha standard elevati.

Non dimentichiamo che sono portoghese e ho iniziato a lavorare con lui quando avevo 36 anni, per un giovane direttore sportivo è impossibile lavorare normalmente con Mourinho. Ma ho imparato molto da lui. È uno degli allenatori più importanti della storia del calcio. Il calcio è come ogni cosa, ha dei cicli. A volte sei d'accordo, a volte non sei d'accordo, ma nessuno può minimizzare il grande impatto che ha avuto alla Roma". (ANSA).