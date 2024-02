BALDANZI, Possibile esclusione dalla lista UEFA

FirenzeViola.it

Il nuovo acquisto della Roma, a lungo anche obiettivo di mercato della Fiorentina, Tommaso Baldanzi ha già stupito tutti per la sua personalità e la sua umiltà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com però l'ex calciatore dell'Empoli non dovrebbe essere inserito nella lista UEFA del club giallorosso, e quindi non potrebbe giocare in Europa League. Lo staff tecnico non ha ancora preso una decisione definitiva, ma da quello che filtra da Trigoria, Baldanzi non dovrebbe essere inserito nella lista europea che verrà consegnata oggi entro mezzanotte.