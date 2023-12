BALDANZI, L'interesse dei club un orgoglio non un peso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal TG1, il trequartista dell'Empoli classe 2003 Tommaso Baldanzi, sul quale ci sarebbe da tempo anche la Fiorentina, tra i vari temi toccati ha parlato anche del proprio futuro, e nello specifico di come si sente ad avere gli occhi dei grandi club addosso. Queste le sue parole: "Come vivo il fatto di avere molti occhi addosso? Non come un peso, ma penso che sia una cosa bella che la gente si aspetta tanto da me. Provo a migliorare il più possibile. Penso di essere molto estroso e divertente, soprattutto con il gruppo".