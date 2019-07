BALATA, La Serie A onori i patti con Lega Serie B

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Si è deciso di tenere aperta l'assemblea per una riflessione politica riguardo il consiglio e per gli obiettivi che vogliamo perseguire. Pacta sunt servanda, i patti devono essere onorati. La Serie A deve rispettare gli accordi di separazione del 2009": così il presidente della Lega B Mauro Balata al termine dell'assemblea. "Ad oggi Lega B percepisce il 6% delle risorse di sistema. L'accordo prevedeva il 7.5%. E' qualcosa di iniquo, non corretto e ingiusto". Una cifra che, stando all'attuale contratto dei diritti tv della Serie A, si aggira intorno ai 17 milioni di euro. Balata ha avuto pieno mandato dall'assemblea che ha approvato le date dei quattro turni infrasettimanali fissate il 4 settembre, 29 ottobre, 3 marzo e 21 aprile. Non è stata approvata la proposta di modifica dei playoff che prevedeva, in virtù della diminuzione del numero delle squadre partecipanti, di ridurre a 10 punti il distacco tra terza e quarta in classifica per la non disputa dei playoff, distacco che resta invece a 14 punti.