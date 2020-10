BALATA, Di questo passo la Serie B andrà a morire

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PESSIMISMO PER IMPIEGO DI RIBERY Forte pessimismo in casa Fiorentina per quanto riguardano le condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il francese quasi sicuramente non scenderà in campo per la sfida di domani contro... Forte pessimismo in casa Fiorentina per quanto riguardano le condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il francese quasi sicuramente non scenderà in campo per la sfida di domani contro... NOTIZIE DI FV CASTRO, NON FARE QUELL'ERRORE. LA VIOLA VINCE MA NON CONVINCE Penso che tanti abbiano copiato il nostro Presidente che a fine gara della Fiorentina contro l’Udinese si è fatto il segno della croce. Non voglio essere blasfema, ma penso che ci venga voglia di ringraziare anche i santi quando si riesce a portare a casa i tre... Penso che tanti abbiano copiato il nostro Presidente che a fine gara della Fiorentina contro l’Udinese si è fatto il segno della croce. Non voglio essere blasfema, ma penso che ci venga voglia di ringraziare anche i santi quando si riesce a portare a casa i tre... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi