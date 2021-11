BAIANO, Spero in Sottil, ma penso giocherà Callejon

Intervenuto per parlare del prossimo impegno della Fiorentina contro la Juventus, l'ex viola Ciccio Baiano ha parlato così: "Ai giocatori direi che è la prossima è la partita dell'anno. Sarà difficile, contro una squadra che alterna risultati e prestazioni ma è pur sempre la Juventus. Un allenatore non ha bisogno di motivare la squadra in queste partite: i giocatori sanno quant'è importante. La classifica aiuta la Fiorentina, sia dal punto di vista del morale che della convinzione. Dall'altra parte c'è una squadra che nonostante la Champions è in difficoltà: dovrà essere brava la Fiorentina a fare la partita".

Come vede la Fiorentina contro le grandi?

"La cosa importante è la crescita della squadra. Contro avversari di pari livello sono stati fatti risultati importanti, soprattutto a Bergamo contro l'Atalanta. Se si vuole alzare l'asticella bisogna vincere qualche scontro diretto e allora si può pensare all'Europa. Ma la Fiorentina ha dimostrato di essere sempre in grado di imporre il proprio gioco".

L'assenza di Nico Gonzalez?

"È un giocatore importante anche se devo dire che Sottil sta crescendo. Contro la Juve mi aspetto Callejon perché dà più equilibrio. Sottil però ha bisogno di continuità specialmente per un ragazzo così giovane. Mi auguro che il mio pensiero sia sbagliato: spero giochi Sottil contro la Juve".

Come mai?

"Perché la Juventus dovrebbe occuparsi di lui e dei suoi strappi. In contropiede può dare molto fastidio ai bianconeri. In più, squadra che vince non si cambia come si dice".