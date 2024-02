BADELJ, Mancati risultati solo con viola e Milan, ma...

FirenzeViola.it

Il centrocampista del Genoa, ex viola, Milan Badelj si è così espresso a la Repubblica sulla partita di domenica contro l'Atalanta: "Sarà una bellissima partita. Quando giochiamo in casa si crea un ambiente unico. Fino ad ora, contro qualsiasi avversario, siamo riusciti anche ad ottenere i risultati tranne contro Fiorentina e Milan. La prestazione c’è sempre stata e ci sarà anche contro l’Atalanta. Sarà difficile ma non c’è motivo per cui non possiamo crederci".