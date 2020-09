B. JUNIORS, Focolaio nel club: 18 giocatori positivi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 SET - Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori "della rosa dei professionisti della prima squadra" sono risultati positivi al coronavirus. Il tutto a due settimane dall'esordio in Coppa Libertadores, contro i paraguayani del Libertad. Il club ha anche precisato che "dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici". Ora sono stati messi tutti in isolamento, mentre la dirigenza sta tentando di capire come si sia potuto sviluppare "questo contagio di massa". Intanto la disputa del match contro il Libertad è ora in dubbio. (ANSA).