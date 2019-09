AZZURRI LEGENDS, Presenti tanti ex Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Tredici campioni del Mondo, più di mille presenze complessive in maglia azzurra e gli ultimi quarant'anni di storia del nostro calcio racchiusi in 24 nomi, quelli della Nazionale delle Leggende Azzurre, che il 7 ottobre allo stadio 'Sportpark Ronhof' di Fürth (ore 18) farà il suo esordio con la selezione tedesca DFB-All-Stars. Va definendosi la rosa degli 'Azzurri Legends', la squadra di nuovo in campo per rappresentare il calcio italiano nel mondo e raccogliere fondi per solidarietà. In porta ci saranno Angelo Peruzzi e Marco Amelia,in difesa Pietro Vierchowod con Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo, Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti. A centrocampo Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Simone Perrotta con Luigi Di Biagio, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda e Angelo Di Livio. All'iniziativa della Figc ha risposto presente anche Bruno Conti. In attacco Totò Schillaci, Francesco Totti, Luca Toni e Fabrizio Ravanelli.