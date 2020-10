AZZURRI, In serata a Bergamo, mercoledì c'è l'Olanda

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un allenamento e Danzica e nel pomeriggio la partenza per Bergamo. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal pari con la Polonia, ha vinto la gara degli ascolti: il match con i polacchi, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Gli azzurri intanto tornano al lavoro a Danzica: massaggi e piscina per chi ha giocato ieri e seduta di allenamento in campo per il resto del gruppo. Alle 17.45 la partenza per Bergamo, dove mercoledì affronterà i Paesi Bassi in una sfida valida per la quarta giornata della Uefa Nations League. (ANSA).