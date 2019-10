AZZURRI, Allenamento in maglia verde. Chiesa...

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - Primo allenamento della Nazionale questo pomeriggio a Coverciano in vista del doppio impegno contro Grecia (sabato 12 ottobre a Roma) e Liechtenstein (martedì 15 a Vaduz): i giocatori si sono presentati già vestiti di verde, ovvero il colore della terza maglia presentata dallo sponsor tecnico Puma che sarà indossata per la prima e unica volta da Bonucci e compagni sabato all'Olimpico. La squadra si è divisa in due: un gruppo ha svolto corsa e esercitazioni in campo (Zaniolo, Spinazzola, Di Lorenzo, Biraghi, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Barella, Izzo, Insigne, Verratti, Immobile, Belotti, Grifo, Jorginho oltre ai portieri Donnarumma e Sirigu), altri 7 hanno lavorato in palestra (Meret, Gollini, Bonucci, D'Ambrosio, Mancini, Romagnoli e Cristante). Assente Acerbi, in permesso per partecipare ai funerali di Giorgio Squinzi, suo presidente ai tempi in cui militava nel Sassuolo: il difensore è atteso in serata a Coverciano.