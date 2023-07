AVV. PANIZ, Juve alzerebbe livello commerciale Conference

FirenzeViola.it

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz per commentare vari temi.

Che cosa si aspetta dalla UEFA?

“La Juventus secondo me sarebbe contenta di non fare le coppe la prossima stagione. La Conference League porta solo costi in più che non vengono pareggiate dalle possibiliti entrate. Mi pare un eccesso che i bianconeri abbiano l’ambizione di fare questa coppa. Secondo me, però, questo non piacerebbe alla UEFA perché la Juventus alzerebbe il livello anche commerciale della Conference League”.