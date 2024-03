AUSTRIA, Esclusi giocatori del R.Vienna per cori omofobi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il CT dell’Austria Ralf Rangnick ha escluso dai prossimi impegni della Nazionale tre giocatori del Rapid Vienna, dopo che questi sono stati ripresi mentre cantavano cori omofobi dopo la vittoria nel derby contro l’Austria Vienna. Si trattano di Guido Burgstaller, Niklas Hedl e Marco Grüll, quest’ultimo in passato accostato anche la Fiorentina.

“Questa è una cosa che non tollero nella squadra che alleno, né al club né qui in Nazionale”, ha detto Rangnick, “Quello che rappresentiamo e crediamo come Nazionale è esattamente l'opposto”.