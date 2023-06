AUDERO, Su di lui, oltre la Viola, piomba anche l'Inter

FirenzeViola.it

Spunta un nuovo candidato per la porta dell'Inter. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, anche Emil Audero sarebbe in corsa per l'approdo in nerazzurro. La Sampdoria, proprietaria del cartellino, vorrebbe 10 milioni di euro, si legge, ma il club di Viale della Liberazione potrebbe anche optare per alcune contropartite tecniche. Si tratterebbe di giovani interessanti che possano tornare utili ai blucerchiati nel prossimo campionato di B.