ATLETICO, Simeone: "Correa vorrei tenerlo"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Io vorrei che rimanessero con noi tutti i buoni giocatori e che arrivassero i calciatori più forti al fine di costruire la squadra migliore possibile". Così, senza esporsi, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha risposto ad una domanda su Correa, corteggiato dal Milan, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Liga contro il Getafe. Anche lui, come aveva fatto il tecnico blaugrana, Ernesto Valverde, si è lamentato del mercato ancora aperto: "Mi piacerebbe che fosse già chiuso, come in Inghilterra. Così ci si concentrare meglio sulle partite, invece bisogna aspettare sapendo che potrebbe esserci qualche novità". El Cholo ha sottolineato di aver perso tre giocatori importanti, Rodrigo, Griezmann e Lucas, che sono stati ceduti per il pagamento della clausola rescissoria e non vede la sua squadra come favorita per il titolo: "Abbiamo molti giocatori nuovi che devono ancora ambientarsi e capire cosa significa essere l'Atletico, si stanno integrando tutti bene, ma dobbiamo migliorare".