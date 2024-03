ATF, Chiediamo di rimuovere la limitazione giovedì sera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Presa di posizione dell'Associazione Tifosi Fiorentini in merito alla partita di giovedì contro il Maccabi Haifa e alle decisioni prese per la gestione dell'ordine pubblico. "La decisione di chiudere giovedì gli accessi dello stadio Artemio Franchi alle ore 18.15 - si legge in un comunicato condiviso dall'ATF - assunta da chi sovrintende all'ordine pubblico per la gara contro il Maccabi Haifa, denota certamente scarsa attenzione alle esigenze del pubblico di Firenze. Lungi dal voler entrare in argomenti di geopolitica, pur comprendendo la delicata situazione che una partita come quella contro una squadra di Israele determina, penalizzare però qualcuno a scapito di altri, non è esercizio di buon senso.

Ficcare dentro lo stadio mezz'ora prima dell'inizio gli spettatori, impedire, di fatto, a molti tifosi fiorentini di poter accedere allo stadio in tempo utile non tenendo conto degli impegni lavorativi e di vita non è rispettoso.

Non bastava la chiusura dei settori più vicini al campo di gioco, occorreva pure pretendere il TUTTI DENTRO con 30 minuti di anticipo in una giornata feriale senza oltretutto fornire una spiegazione plausibile.

CHIEDIAMO DI RIMUOVERE QUESTA LIMITAZIONE CHE PARE ESSERE INUTILE", conclude la nota.