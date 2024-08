ATALANTA, Verso l'Inter con Lookman, out Zaniolo

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - A due giorni dall'anticipo di venerdì sera a San Siro con l'Inter l'Atalanta ritrova Ademola Lookman, ma rischia seriamente di perdere Nicolò Zaniolo. L'attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'auto-esclusione alla vigilia dell'esordio in campionato a Lecce in seguito alle voci di mercato che lo volevano vicino al Psg: da martedì scorso, dopo essere rientrato in sede, stava lavorando individualmente. Sotto terapie, invece, Zaniolo, rientrato a Torino domenica scorsa dopo essere guarito dalla tendinopatia al piede sinistro che gli aveva fatto saltare anche la Supercoppa Europea col Real Madrid. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro.

Non preoccupa Isak Hien, a riposo per sindrome influenzale. Lavoro individuale in campo per Sead Kolašinac e Mitchel Bakker, in recupero rispettivamente dalla lesione al bicipite femorale destro e dal risentimento al retto femorale destro, mentre Ibrahim Sulemana ha lavorato solo in piscina per i problemi alla caviglia destra. (ANSA).