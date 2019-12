ATALANTA, Solidarietà per tifosi 'daspati' del Torino

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - I tifosi della Curva Nord dell'Atalanta, giunti al Gewiss Stadium per il lunch match contro il Milan, hanno espresso solidarietà agli 'Hooligans Torino', colpiti da 75 Daspo lo scorso 11 dicembre. "Un esperimento sociale per uccidere un ideale vero e passionale. Vecchi granata non mollate!!!", recita lo striscione esposto in viale Giulio Cesare all'angolo con la zona prefiltraggio e tornelli della Curva Sud dello stadio di Bergamo. (ANSA).