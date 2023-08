ATALANTA,Sconfitta 4-1 in amichevole con Union Berlino

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 05 AGO - L'Atalanta ha perso 4-1 (3-1) l'amichevole con l'Union Berlino disputata allo stadio An der Alten Försterei della Capitale tedesca. Nerazzurri sotto di tre gol nel primo tempo, quando a ruota di Laidouni (9') di sinistro a rimorchio di Behrens quest'ultimo raddoppia col tocco sotto ricevendo da Fofana (25') che poi s'invola sul retropassaggio all'indietro di testa di De Roon (28'), cinque minuti prima della virtuale riapertura dello score con Pasalic che gira sotto la traversa tagliando sul passaggio di Scalvini dal vertice destro. Nella ripresa, subito a segno i tedeschi ancora con Fofana (6') addomesticando un lancio di Kral.

Bergamaschi con 23 uomini (il terzo portiere Rossi, Toloi e il 2006 Mendicino in panchina), senza Adopo (distorsione alla caviglia destra), i lungodegenti Hateboer, Palomino, Soppy e le punte colombiane Muriel e Zapata in ritardo di condizione. Da confermare il test di mercoledì pomeriggio a Zingonia (ore 16 o 17) con la Pergolettese (serie C), l'ultima uscita prestagionale sarà sabato 12 agosto alle 20.30 a Cesena contro la Juventus. (ANSA).