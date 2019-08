ATALANTA, Scelto l'ex Reds Skrtel per la difesa

(ANSA) - BERGAMO, 8 AGO - L'Atalanta ha trovato il difensore d'esperienza a livello internazionale per completare il reparto. È ormai a un passo, con definizione tra domani e sabato, l'ufficialità di Martin Skrtel, ex nazionale slovacco, classe 1984, svincolato dai turchi del Fenerbahce dopo tre stagioni. Ieri l'incontro a Zingonia del suo procuratore Karol Csonto con l'ad Luca Percassi e il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori. Sarebbe stato decisivo l'assenso della moglie Barbara, con la quale Skrtel ha un figlio piccolo, Matteo. Nato ad Handlová il 15 dicembre 1984, Skrtel, cresciuto nel Trencin, dal 2004 in avanti ha all'attivo 4 anni in Russia allo Zenit, dove ha vinto il campionato nel 2007, e 9 al Liverpool (Coppa di Lega 2011/12). Da professionista nei club conta complessivamente 533 partite (28 reti), delle quali 16 in Coppa Uefa, 32 in Europa League e 20 in Champions League. Con la Nazionale slovacca, della quale è stato capitano per sei anni fino al 2018, ha segnato 8 gol in 106 partite.