FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta stasera scenderà in campo contro il Como dopo il rinvio di ieri sera dovuto al maltempo. Nel frattempo da Zingonia arrivano buone notizie per la Dea: come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'attaccante Gianluca Scamacca ha fatto ritorno per la prima volta al centro sportivo per proseguire la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato.