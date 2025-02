Atalanta, Scalvini è stato operato alla spalla: starà fuori almeno 3 mesi

(ANSA) - BERGAMO, 05 FEB - Giorgio Scalvini è stato operato in seguito all'infortunio di Barcellona in Champions League il 29 gennaio scorso, allorché gli era uscita la spalla sinistra. L'Atalanta ha comunicato che il difensore classe 2003 è stato sottoposto oggi ad intervento di stabilizzazione gleno-omerale della spalla sinistra con tecnica di Latarjet modificata. L'intervento, eseguito dal professor Alessandro Castagna e dalla sua equipe presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano), è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo. La prognosi è di circa tre mesi e il giocatore potrebbe rientrare per il finale di stagione. (ANSA).