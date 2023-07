ATALANTA, Salutato Hojlund punta Dennis dalla Premier

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver trovato un accordo col Manchester United per la cessione di Rasmus Hojlund, l'Atalanta ha riattivato i contatti per Emmanuel Dennis del Nottingham Forest. L'attaccante classe '97, secondo quanto riporta TMW, potrebbe essere il rinforzo giusto per rimpiazzare il danese nell'attacco di Gian Piero Gasperini. Il nigeriano sarebbe un nuovo colpo in stile Ademola Lookman, arrivato un estate fa dal Leicester e autore di 15 gol e 8 assist in stagione tra Serie A e Coppa Italia in 33 presenze con i nerazzurri.